HABER

FETÖ itirafçısı öğretmene 1 yıl 10 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 17:08 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan din kültürü öğretmeni Kübra B.Ö. (26), etkin pişmanlık kapsamında verdiği samimi ifadeleri dikkate alınarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan din kültürü öğretmeni Kübra B.Ö. (26), etkin pişmanlık kapsamında verdiği samimi ifadeleri dikkate alınarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Kübra B.Ö., Gaziantep'ten Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 'ByLock' kullandığı iddiasıyla hakkında dava açılan Kübra B.Ö., etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını ifade ederek, "Karşınızda bu suçtan bulunduğum için çok ciddi utanç duyuyorum. Bu yapının hainliklerini gördüğüm için kendim gelerek, bildiklerimi anlattım. Örgüt üyesi değilim" dedi.
Mahkeme heyeti sanık Kübra B.Ö.'ye, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan önce 9 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği samimi ifadeleri dikkate alarak cezaya indirim uyguladı. Sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren heyet hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Dere yatağına uçan otomobilden yaralı çıktı, 6 saat sonra sürünerek yardım istediDere yatağına uçan otomobilden yaralı çıktı, 6 saat sonra sürünerek yardım istedi
Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermisi de ele geçirildiUyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermisi de ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.