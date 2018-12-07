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FETÖ itirafçısına 1,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 16:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan işçi Hakan A., 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan işçi Hakan A., 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını erteledi.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Hakan A. ile avukatı hazır bulundu. Etkin pişmanlıkta bulunmak istediğini belirten FETÖ şüphelisi, "Develi’de yaşıyordum. Üniversite okumak için Kayseri merkeze geldim. Kayseri’ye gelince beni, NATO Caddesi’nde bir öğrenci evine götürdüler" dedi.
'ÖRGÜT EVİNDE HRİSTİYAN ÖĞRENCİLERLE KALIYORDUK'
Yabancı uyruklu öğrencilerle aynı evde kaldığını ifade eden Hakan A., "Öğrenci evinde dört kişi kalıyorduk. Melikşah’ta okuyan 2 öğrenci yabancıydı, biz de 2 Türk öğrenciydik. Yabancı öğrenciler Madagaskar’dan gelmişlerdi ve Hristiyanlardı. Onlar Hristiyan olduğu için çok fazla dini konulara girmiyorduk. Ara sıra Kur’an-ı Kerim okuyorduk. Daha sonra biri, Madagaskar’a döndü. Diğeri burada kalmış ama şu anki durumunu bilmiyorum" diye konuştu.
Örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u indirmediğini de öne süren Hakan A., "Onların evlerinde zaten iki yıl kaldım. Okul uzayınca Develi’ye döndüm. ByLock indirip, kullanmadım" ifadelerini kullandı.
Duruşma savcısı, sanığın verdiği bilgilerin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yer almadığını belirterek, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ceza verilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise tutuksuz sanık Hakan A.'ya etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına karar vererek, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

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