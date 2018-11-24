FETÖ, Karlov suikastında hedef şaşırtmaya çalışmış

İddianamede, Karlov'un konuşması sırasında koruma polisi gibi arkasında bekleyen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından 9 kez silahla ateş edildiği, Karlov'un yere düşmesinden sonra Altıntaş'ın nabız kontrolü yaptığı, sonrasında Karlov'a bir el daha ateş ederek öldürdüğü anlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2016'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılış kokteylinin yapıldığı; kokteylde, dönemin Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov'un polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürüldüğü belirtildi. Altıntaş'ın FETÖ mensubu olduğu kaydedilen iddianamede sıkça, "Terörist Mevlüt Mert Altıntaş" ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianamede, suikastın arkasında, "15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk örgütü olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bulunduğu", örgütün suikasttan sonra hedef şaşırtmak için algı operasyonu yürüttüğü belirlendi.

İddianamede, Söğüt'ün yakalandığı sırada üzerinde bulunan telefonun içerisinde hat bulunmadığı ve telefonu kırmaya çalıştığı, durumun incelenmesi sonucu Altıntaş'ın da iki ayrı telefon kullandığının tespit edildiği, telefonlardan birinin üzerinde GSM hattı olmadığı bildirildi.

Altıntaş'ın FETÖ mensubu olduğu belirtilen iddianamede, Altıntaş'ın örgütteki "abi"sinin şüphelilerden Şahin Söğüt olduğu ifade edildi. Söğüt'ün, örgütte "öğretmen" konumunda bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, olay yerindeki sivillerin tahliyesinden sonra polislerin resim sergisinin yapıldığı salona girerek Altıntaş'a, "Teslim ol" çağrısında bulunduğu, ancak Altıntaş'ın ateş ederek karşılık vermesiyle çıkan çatışma sonucu Altıntaş'ın ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Altıntaş'ın, Karlov'un cesedi başında sol elini havaya kaldırarak, "Beni buradan ancak ölüm alır", "Buradan ölmeden çıkmam ben" şeklinde sloganlar attığı aktarılan iddianamede, Altıntaş'ın bina içerisinde gelişigüzel bir şekilde ateş açarak Karlov'un cesedinin başından ayrıldığı ifade edildi.

Altıntaş'ın cesedinin yanında bulunan telefonun ve evindeki ikinci telefonun ise farklı marka ve model olduğu belirlendi. Altıntaş'ın, evindeki telefonu, 15 Kasım 2016'dan itibaren hatsız olarak kullandığı tespitine yer verilen iddianamede, Altıntaş'ın wifi bağlantıları vasıtasıyla sosyal medya hesapları ve elektronik posta üzerinden FETÖ mensubu Söğüt ile irtibat kurduğu ve "Gerçekleştireceği saldırı için talimatları hatsız olarak kullandığı cep telefonu üzerinden aldığı" kaydedildi.

Altıntaş'ın, suikasttan sonra olay yerinde bulunan telefonunu, "Bilinçli olarak soruşturmayı uzatmak ve başka mecralara yöneltmek amacıyla olay yerine kadar götürdüğü." vurgulandı.

- FETÖ'nün algı operasyonu

İddianamede, gerçekleştirilecek eylem sonrasında FETÖ'nün hedef şaşırtmak amacıyla algı operasyonu yapmak istediği, saldırıdan sonra sosyal medyadan suikastın A.Ş. isimli El Kaide şüphelisi tarafından yapıldığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu bilgisi yer aldı.

Örgütün Altıntaş'a saldırıdan önce A.Ş. ile temasa geçmesi yönünde talimat verdiği, talimata uyan Altıntaş'ın da 8 Ekim 2016'da İstanbul'daki Fatih Camisi'nde A.Ş. ile görüşme yaptığı ifade edildi.