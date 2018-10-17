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FETÖ karşıtlarını "menfi takip birimi"yle fişlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Yargıtay üyesi hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, FETÖ'nün "menfi takip birimi"ne ilişkin tespitler yer aldı - Buna göre, örgüt özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ karşıtı hakim ve savcılarla ilgili ayda 2 kez bilgi toplanmasını istedi - Örgüt "menfi takip" adı verilen bu birimle FETÖ düşmanı hakim ve savcıları, "kendinden motorlu hizmet düşmanları", "vagon halinde olan hizmet düşmanları", "korku veya bir angajman ile önüne iş geldikçe hizmet aleyhinde iş yapanlar" olarak fişledi - Sivil imamların ByLock yazışmalarındaki, "İnşallah süreç dönünce bu bilgiler çok önemli olacak" ifadeleri, örgütün bu fişlemeleri sürecin tersine dönmesi umuduyla yaptığını ortaya koydu - Örgütün bu birimine, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş'in örgüt karşıtı sözlerinin de aktarıldığı görüldü

AYLİN SIRIKLI DAL/FERDİ TÜRKTEN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık sonrasında örgüt karşıtı hakim ve savcıları "menfi takip birimi" kurarak fişlediği ve bu bilgileri sürecin tersine dönmesi halinde kullanmayı amaçladığı belirlendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, FETÖ'nün "menfi takip birimi"ne ilişkin tespitler yer aldı.

Yargıtay Savcısı Müslüm Canpolat tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaaya göre, örgüt özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ karşıtı hakim ve savcılarla ilgili ayda 2 kez bilgi toplanmasını istedi.

"Menfi takip" adı verilen bu birimle FETÖ düşmanı hakim ve savcıları "kendinden motorlu hizmet düşmanları", "vagon halinde olan hizmet düşmanları", "korku veya bir angajman ile önüne iş geldikçe hizmet aleyhinde iş yapanlar" olarak fişleyen örgütün amaçları, sivil imamların ByLock yazışmalarıyla tespit edildi.

Mütalaaya göre, örgüt mensubu hakim ve savcılarla eşlerinin, beşeri ya da iş nedeniyle münasebette bulundukları FETÖ üyesi olmayan meslektaşları ve diğer kişiler hakkında edindikleri olumsuz bilgileri, örgüt lehine değerlendirilerek gerektiğinde kullanılmak üzere toplamaları istendi.

"Menfi takip" olarak adlandırılan bu faaliyetlere ilişkin ayrıntılar, örgütün sivil imamı İrfan Öksüz'ün ByLock yazışmalarına yansıdı. Öksüz ile ismi belirlenemeyen bir örgüt mensubu arasındaki yazışma şöyle:

"... Arge formatında 15 Ocak'a kadar adliye fotoları... burada üçlü bir derecelendirmemiz var: 'Kendinden motorlu hizmet düşmanları', 'Vagon halinde olan hizmet düşmanları', 'Korku veya bir angajman ile (menfaat vb) önüne iş geldikçe hizmet aleyhinde iş yapanlar'. Hizmet aleyhine operasyon yapan tüm hakim savcıların ayrıca takibi ve yaptıkları her operasyon ile ilgili elimizdeki bilgiler de dahil (mümkünse) ayrı bir Excel'de arge formatında tutmamız gerekiyor. Bu çok önemli, inşallah süreç dönünce bu bilgiler çok önemli olacak. Sıcağı sıcağına kaydetmemiz gerekiyor. Bu günden ay sonu ilk dönütü alacağız ve bana 15 günde bir soracaklar. Yani istirhamımız ay başı ve ortası olarak 2 defa dönüt verilmesidir."

- "Örgüt, mensuplarını bir istihbaratçı gibi kullanmıştır"

FETÖ'nün sivil imamlarından Mehmet Baysal ile örgütün bir dönem Yargıtay hukuk daireleri sorumlusu firari eski Yargıtay üyesi Ali Akın arasındaki ByLock yazışmasında, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş'in örgüt karşıtı sözlerinin de aktarıldığı görüldü. Bu ByLock yazışması ise şöyle:

"…Konu: Saha bilgisi. Ocak ayının sonunda kurul üyeleri ve Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş, Darende'ye gelmiş, birlikte yemek yemişler. Yemekte, 'Hala paralelcilerin direndiklerini, Askeri Yargıtayın onların elinde olduğunu, bir şekilde temizlenmelerinin gerektiğini, ortamın da buna müsait olduğunu, kısa sürede çalışma yapılması gerektiğini' ulu orta söylemiş..."

Mütalaada, "Bu ByLock içeriklerinden görüldüğü üzere örgüt, mensuplarını bir istihbaratçı gibi kullanmıştır." tespiti yer aldı.

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