HABER

FETÖ kendisini ele veren iş ilanlarını yayından kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

Etiyopya’daki okullarla ilgili satış oyununu verdiği iş ilanlarıyla açık eden örgüt, AA’nın haberi üzerine Almanya’daki o ilanlarını kaldırdı

ADDİS ABABA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Alman yatırımcılara devrettiğini ileri sürdüğü Etiyopya’daki okulları yine kendisine sattığını açıkça gösteren iş ilanlarını sildi.

FETÖ, AA’nın hafta başında hazırladığı haber sonrasında, Almanya’daki “ebay-kleinanzeigen.de” internet sitesi üzerinden Eventus Bildung adına yayınlandığı iş ilanlarını yayından kaldırdı.

Örgütün Almanya’daki okullarını yöneten Eventus Bildung’un ilanında Etiyopya’daki FETÖ okullarının Addis Ababa ve Mekelle şehri kampüslerinde çalışacak öğretmenlerin arandığı belirtiliyordu.

Söz konusu ilanlar, FETÖ’nün, Etiyopya hükümetine ve ülkedeki velilere okulların “bazı Alman yatırımcılara” geçtiği yönündeki propagandalarını açıkça yalanlıyordu.
\

- Vakıf mallarını üzerlerine geçirdiler

Eski FETÖ çalışanları tarafından geçen hafta Etiyopya savcılığına ulaştırılan belgelere göre, ülkede ilk olarak “Ömeriye Eğitim ve Sağlık Vakfı Hayır Kurumu” adıyla faaliyetlerine başlayan örgüt, vakıf mallarını Etiyopya yasalarına aykırı şekilde 2009 yılında Kaynak isimli özel şirkete satarak üzerine geçirdi.

Kaynak isimli şirket ise okulları 2017 yılında Almanya'daki FETÖ’cülere ait başka bir şirket olan Stem’e satarak kurumların Türkiye’ye devrini engellemeye çalıştı.

Geçen yıl yapılan satışın ardından Necaşi Uluslararası Etiyopya Türk Okulları olan kurumların ismi Intellectual Schools olarak değiştirildi. Intellectual Schools adı altında 5 okulu yöneten örgütün, Harar şehrinde açtığı bir başka okulun lisansının ise iptal edildiği biliniyor.

PARTNERDavul-zurna kıyafetiDavul-zurna kıyafeti
Edremit’te aranan 19 kişi şafak operasyonuyla yakalandıEdremit’te aranan 19 kişi şafak operasyonuyla yakalandı
Türel’den Sur Yapı Antalya Projesi’ne ziyaretTürel’den Sur Yapı Antalya Projesi’ne ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Eventus Bildung fetö okulları Ömeriye Eğitim ve Sağlık Vakfı Hayır Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cinayet anını kameraya çekti!

Cinayet anını kameraya çekti!

İlginizi Çekebilir

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li isimden gündem yaratacak iddia: Af tasarısının mimarı Çakıcı'nın avukatı mı?

CHP'li isimden gündem yaratacak iddia: Af tasarısının mimarı Çakıcı'nın avukatı mı?

Peçeteye yazdığı not sayesinde kurtarıldı

Peçeteye yazdığı not sayesinde kurtarıldı

İstanbul Veliefendi'de 'tsunami' izi aradılar

İstanbul Veliefendi'de 'tsunami' izi aradılar

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'dan Sayıştay Başkanı'na tepki: Başkan da fes giysin!

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'dan Sayıştay Başkanı'na tepki: Başkan da fes giysin!

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.