FETÖ kendisini ele veren iş ilanlarını yayından kaldırdı

ADDİS ABABA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Alman yatırımcılara devrettiğini ileri sürdüğü Etiyopya’daki okulları yine kendisine sattığını açıkça gösteren iş ilanlarını sildi.
FETÖ, AA’nın hafta başında hazırladığı haber sonrasında, Almanya’daki “ebay-kleinanzeigen.de” internet sitesi üzerinden Eventus Bildung adına yayınlandığı iş ilanlarını yayından kaldırdı.
Örgütün Almanya’daki okullarını yöneten Eventus Bildung’un ilanında Etiyopya’daki FETÖ okullarının Addis Ababa ve Mekelle şehri kampüslerinde çalışacak öğretmenlerin arandığı belirtiliyordu.
Söz konusu ilanlar, FETÖ’nün, Etiyopya hükümetine ve ülkedeki velilere okulların “bazı Alman yatırımcılara” geçtiği yönündeki propagandalarını açıkça yalanlıyordu.
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- Vakıf mallarını üzerlerine geçirdiler
Eski FETÖ çalışanları tarafından geçen hafta Etiyopya savcılığına ulaştırılan belgelere göre, ülkede ilk olarak “Ömeriye Eğitim ve Sağlık Vakfı Hayır Kurumu” adıyla faaliyetlerine başlayan örgüt, vakıf mallarını Etiyopya yasalarına aykırı şekilde 2009 yılında Kaynak isimli özel şirkete satarak üzerine geçirdi.
Kaynak isimli şirket ise okulları 2017 yılında Almanya'daki FETÖ’cülere ait başka bir şirket olan Stem’e satarak kurumların Türkiye’ye devrini engellemeye çalıştı.
Geçen yıl yapılan satışın ardından Necaşi Uluslararası Etiyopya Türk Okulları olan kurumların ismi Intellectual Schools olarak değiştirildi. Intellectual Schools adı altında 5 okulu yöneten örgütün, Harar şehrinde açtığı bir başka okulun lisansının ise iptal edildiği biliniyor.
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