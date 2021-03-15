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FETÖ korkusu ile dolandırdılar paraları sayarken yakalandılar

15.03.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da kendilerini polis olarak tanıtarak 61 yaşındaki şahsı 202 bin lira dolandıran çete, korkuya kapılan kadından aldıkları paraları sayarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Sakarya’da kendilerini polis olarak tanıtarak 61 yaşındaki şahsı 202 bin lira dolandıran çete, korkuya kapılan kadından aldıkları paraları sayarken güvenlik kameralarına yakalandı. İstanbul’da yakalanan 8 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kendilerini polis, savcı ve vali gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar, vatandaşları dolandırmaya devam ediyor. Dolandırıcılığın son adresi ise Sakarya’nın Adapazarı ilçesi oldu. Edinilen bilgiye göre 61 yaşındaki A.K. adlı kadına cep telefonundan ulaşan dolandırıcılar, "Biz polis, adınız FETÖ’ye karıştı" diyerek telefonu kapatmaması için kadını 7 saat boyunca oyaladı. Sahte polisler, operasyonda kullanılması için paraya ihtiyaçları olduğunu belirterek kadından önce havale ile 42 bin TL aldı. Cep telefonundan para transferi sırasında ve sonrasında A.K’nin telefonu kapatmasına izin vermeyen dolandırıcılar, kadını evdeki döviz ve altınalarla birlikte sokağa çıkarark verdikleri adrese getirdi.
Bir otobüs durağında poşete koyduğu 160 bin TL’yi de dolandırıcılara teslim eden kadın, dolandırıldığını anlayınca gerçek polisleri arayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 şüphelinin kimlikleri çevredeki güvenlik kameralarında yapılan inceleme ve teknik takip sonucu belirledi. Tespit sonrası harekete geçen ekipler, İstanbul’da 5 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 8 kişiyi gözaltına aldı.

Suç makinesi şüpheliler İzmir’de de dolandırmış
Sakarya Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların yapılan incelemelerinde aynı suçtan çok sayıda sabıkalarının olduğu ve kısa bir süre önce İzmir’de bir kişiyi 250 bin TL dolandırdıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 8 şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dolandırdıkları şahsın parasını sayarken yakalandılar
Öte yandan gözaltına alınan polis rolündeki dolandırıcılar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde Sakarya’da telefonla arayarak korkuttukları kadının poşete koyarak elleriyle getirdiği döviz ce altınları alan şahıslar, paraları saydıkları görünüyor.

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