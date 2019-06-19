FETÖ kumpası 'Balyoz' davası hakiminin tahliye talebine ret

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası 'Balyoz planı' davasının hakimi, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı, tutuklu sanık Ömer Diken'in yargılanmasına devam edildi. Sanık Diken’in tahliye talebi reddedilirken, karar öncesi savunma yapmak üzere ek süre verilerek, duruşma erteledi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında polis tarafından 19 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınan, terör örgütünün kumpası 'Balyoz planı' davasının hakimi Ömer Diken, daha sonra tutuklandı. Diken hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçen duruşmada İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak Diken'in tahliye edilmesine karar verdi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara üst mahkemeye başvurarak itiraz etti. İtirazı değerlendiren İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Ömer Diken ve avukatı katıldı. Duruşma savcısı geçen celse verdiği esasa yönelik verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek yargılama sürecinde dinlenen tanıkların ifadeleri, HTS kayıtları ve dosyadaki somut deliller göz önünde bulundurulduğunda, Diken'in örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığının, kendi iradesini örgütün iradesine terk ederek faaliyetlerde bulunduğunun anlaşıldığını belirterek, 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mütalaanın ardından söz alan sanık Ömer Diken, bin 63 günden beri tutuklu olduğunu ve tek sanıklı dosyada herhangi bir karışıklık olmamasına rağmen uzun süreli tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığını ileri sürdü. Diken, tahliye talebinde bulunurken, avukatı ise esasa yönelik savunma için ek süre istedi. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Diken ve avukatına savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

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