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FETÖ kuryeciliği ile suçlanan avukat beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hükümlü iş adamının avukat olan kızını kurye olarak kullandığı iddiası ile açılan davada baeraat kararı verildi.Eskişehir 4.

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hükümlü iş adamının avukat olan kızını kurye olarak kullandığı iddiası ile açılan davada baeraat kararı verildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, cezaevinde bulunan iş adamı Yalçın E. ve tutuksuz yargılanan kızı Büşra N. Ç. ile avukatları hazır bulundu. Karara ilişkin son sözleri sorulan Büşre N. Ç., "Örgüte yardım etmedim. Öyle bir niyetim olsaydı mektubu yok edebilirdim. Suçsuzum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, iki sanığın da beraatine karar verirken, avukat olan Büşra N. Ç. hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

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