FETÖ medya yapılanması davasında yargılamaya devam edildi

“Karar mercii Ekrem Dumanlı idi” Duruşmada tanık olarak dinlenen Yusuf Ahmet Kaymak, “Sanıklardan Cemal Azmi Kalyoncu’yu gazetede çalışması nedeniyle tanırım. Cemal Azmi Kalyoncu’nun FETÖ örgütüne üyelik, irtibat ya da iltisakına dair bir bilgim yoktur. Bu yönlü bir durumuna şahit olmadım. Ali Akkuş ile ilgili ise FETÖ örgütüne üyeliği olup olmadığı hususunu bilemem. Ben 3 sene önce ifade verirken daha ziyade Ekrem Dumanlı ile ilgili verdiğim beyanlar kapsamında Ali Akkuş beyin de orada toplantıda olduğu hatırıma gelerek onun da ismini söylemiştim. Ben o toplantıda bulunmadım, o toplantıya avukatlar geldi. Ertesi gün gözaltı olayı olacaktı. Hukuksal açıdan neler görüşüldü tahmin ediyorum. Burada karar mercii Ekrem Dumanlı idi. Ali Akkuş’un gazetecilik dışında bir faaliyetine denk gelmedim. FETÖ örgütüyle doğrudan bağlantısını düşündürecek bir eylemine ve söylemine şahit olmadım” ifadelerini kullandı.

“Bu örgütle hep savaştım”

Savunmasında, MASAK raporu ile herhangi bir kurumla sigorta ilişkisinin olmadığının belirtildiğini söyleyen tutuksuz sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu, “Hüseyin Gülerce’nin beyanlarının üzerinde durulması ve dosya açısından önemli olduğunu düşünüyorum. 2016 yılı 30 Ağustos’ta gözaltına alındım ve tutuklandım. Sonrasında tahliye edildim sonrasında yine tutuklandım. Hüseyin Gülerce’ye çağrı yapın. İddia ettiği fotoğrafları dosyaya koysun. Yandaş medyada benim 2010 yılına ait fotoğraflarım yayınlanıyor. Ulusal parti kurdum. Bıyıklıydım. Fotoğraflarım vardır. 2013 yılından sonra saç ve sakal bıraktım. Benim için FETÖ’cü olduğum için saç ve sakal bıraktı diyorlar. Hüseyin Gülerce diyor ki onu öldürecek kimse yok mu demişiz. Yazının tamamı incelendiğinde hatta yazılı beyanımda yaptığım alıntılarım incelendiğinde, Fetullahçı yapının tarikatın Özal’ın ölmesi sürecindeki gibi bir rolünün olup olmadığının, böyle bir ölüm kararının alınıp alınmadığının irdelenmesi hususunda bir soru sorduğum görülecektir. Bahsettiğimiz sene 2009’dur. O dönemde bu tarikata karşı bakışım yazımdan dahi anlaşılmaktadır. Bu örgütle hep savaştım. Bu yüzden hiç bir zaman bu örgütün üyesi olmadım. Yardım ya da destekte de bulunmadım. Bu yönüyle bozma ilamına katılmıyorum. Suçlamaların tamamından beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.

AİHM’in tutuksuz sanık Atilla Taş hakkında hak ihlali kararı verdiğini söyleyen avukat Sevgi Kalan, “Alaycı ve ağır siyasi eleştirilen içerdiğini, soruşturmanın OHAL’den sonra başlatılması hususu ele alınarak bunu ifade özgürlüğü hakkının ihlali olarak elde aldığını belirtmiştir. Tweetlerin hepsi değerlendirildi. Aynı tweetlerin yargılama konusu yapılması bu karara aykırılık teşkil etmektedir. Dosyanın tefrik edilerek müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini talep ederiz. Müvekkil Ankara’da ikamet etmektedir. Duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyoruz. Ayrıca müvekkilim 2 yıla yakın tutuklu kaldı. Bu aşamada adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilim sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamamıştır” diye belirtti.

Heyet, imza şeklinde adli kontrolü olan sanıkların pandemi dolayısıyla bu adli kontrolünün kaldırılmasına karar verdi. Sanık Atilla Taş’ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.