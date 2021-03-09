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FETÖ mensubu eski emniyet müdürü yakalandı

09.03.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olan ve aranması bulunan firari eski emniyet müdürünü yakaladı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olan ve aranması bulunan firari eski Emniyet mensuplarının gaybubet evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini tespit etti.Harekete geçen polis ekipleri, aynı binada iki farklı adreste gizlendiği belirlenen eski 1.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olan ve aranması bulunan firari eski emniyet müdürünü yakaladı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olan ve aranması bulunan firari eski Emniyet mensuplarının gaybubet evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini tespit etti.
Harekete geçen polis ekipleri, aynı binada iki farklı adreste gizlendiği belirlenen eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü M.Ö. ile M.E.’nin adreslerine baskın düzenledi. Baskında M.E. isimli firari müdür yakalanarak gözaltına alındı. M.Ö. isimli şahıs adresinde bulunamadı ve yakalanamadı. Firari M.Ö.’nün ikametinde ise uyuşturucu üretmek için hazırlanmış bir düzenek ile esrar yetiştirme amacıyla yetiştirilen çok sayıdaki Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Düzeneği kuran ve bitkileri yetiştiren şahsın, M.Ö.’nün oğlu olduğu tespit edildi. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Her iki müdürün de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üst düzey yöneticisi olduğu ve ikisinin de Bylock isimli programın kullanıcısı oldukları öğrenildi.

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