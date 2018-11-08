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"FETÖ mensubu hakim ve savcılar gerçekte örgüt militanıydılar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 18:48 | Son Güncelleme

TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu: - "Hiç kimse dünün FETÖ yargısını methetmemizi beklemesin. Çünkü o dönemin FETÖ mensubu hakim ve savcıları gerçekte hakim ve savcı değil, örgüt militanıydılar" - Gürcistan ve Azerbaycan baroları, İstanbul Tahkim Merkezi ile çalışma konusunda TBB ile fikir birliğine vardı

"FETÖ mensubu hakim ve savcılar gerçekte örgüt militanıydılar"

TİFLİS (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Avrupa Avukatlar Birliği Başkanı Maria Slazak'la görüşmesinde, "Hiç kimse dünün FETÖ yargısını methetmemizi beklemesin. Çünkü o dönemin FETÖ mensubu hakim ve savcılar gerçekte hakim ve savcı değil, örgüt militanıydılar." dedi.

Gürcistan Barolar Birliğinin düzenlediği Uluslararası Barolar Konferansı için başkent Tiflis'te bulunan Feyzioğlu, Avrupa Avukatlar Birliği Başkanı Maria Slazak'la görüştü.

Feyzioğlu görüşmede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamudan ihraç edilen hakim ve savcıların siyasi iktidara boyun eğmedikleri için yaptırıma uğradıklarına dair Avrupa'da oluşturulmak istenen kamuoyu algısının yanlış olduğunu, FETÖ'nün kumpas davalarından somut örnekler vererek anlattı.

Kamudan ihraçlara ilişkin olası bazı yanlışlıkların yargı eliyle düzeltilebileceğini belirten Feyzioğlu, FETÖ'nün bir dönem yargıyı önemli ölçüde işgal ettiği gerçeğinin de görmezden gelinemeyeceğini kaydetti.

Eleştirilerin her zaman dile getirilebileceğini ifade eden Feyzioğlu, "Fakat bunu yaparken hiç kimse dünün FETÖ yargısını methetmemizi beklemesin. Çünkü o dönemin FETÖ mensubu hakim ve savcıları gerçekte hakim ve savcı değil, örgüt militanıydılar. Onlar, binlerce masum gazeteci, avukat, yazar, akademisyeni acımasızca zindana attılar." diye konuştu.

- "Gürcistan ve Azerbaycan, İstanbul Tahkim Merkezi ile çalışacak"

Feyzioğlu, Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Anar Bağırov ve Gürcistan Barolar Birliği Başkanı David Asatiani ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Feyzioğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu projesinin bölgeye getireceği ekonomik refahı desteklemek adına İstanbul Tahkim Merkezi'yle çalışma noktasında Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Feyzioğlu, "Gürcistan ve Azerbaycan, İstanbul Tahkim Merkezi ile çalışacak. Bu çerçevede İstanbul Tahkim Merkezi ile ortak olarak üç ülkede tahkim avukatlığı kurslarının verilmesi ve üç ülkenin avukatlarının da müvekkilleri için hazırladıkları sözleşmelere uyuşmazlık, çözüm yolu olarak İstanbul Tahkim Merkezi'ni ilave etmeleri amaçlanıyor" dedi.

Tahkimin, ticari hayatın vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, İstanbul Tahkim Merkezi'ni Türkiye'de ve yurt dışında tanınır ve güvenilir kılmanın milli bir mesele olduğunu, bunun Türk avukatlarına da çok büyük bir iş alanı sağlayacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ İstanbul Tahkim Merkezi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

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