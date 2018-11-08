"FETÖ mensubu hakim ve savcılar gerçekte örgüt militanıydılar"

TİFLİS (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Avrupa Avukatlar Birliği Başkanı Maria Slazak'la görüşmesinde, "Hiç kimse dünün FETÖ yargısını methetmemizi beklemesin. Çünkü o dönemin FETÖ mensubu hakim ve savcılar gerçekte hakim ve savcı değil, örgüt militanıydılar." dedi.

Gürcistan Barolar Birliğinin düzenlediği Uluslararası Barolar Konferansı için başkent Tiflis'te bulunan Feyzioğlu, Avrupa Avukatlar Birliği Başkanı Maria Slazak'la görüştü.

Feyzioğlu görüşmede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamudan ihraç edilen hakim ve savcıların siyasi iktidara boyun eğmedikleri için yaptırıma uğradıklarına dair Avrupa'da oluşturulmak istenen kamuoyu algısının yanlış olduğunu, FETÖ'nün kumpas davalarından somut örnekler vererek anlattı.

Kamudan ihraçlara ilişkin olası bazı yanlışlıkların yargı eliyle düzeltilebileceğini belirten Feyzioğlu, FETÖ'nün bir dönem yargıyı önemli ölçüde işgal ettiği gerçeğinin de görmezden gelinemeyeceğini kaydetti.

Eleştirilerin her zaman dile getirilebileceğini ifade eden Feyzioğlu, "Fakat bunu yaparken hiç kimse dünün FETÖ yargısını methetmemizi beklemesin. Çünkü o dönemin FETÖ mensubu hakim ve savcıları gerçekte hakim ve savcı değil, örgüt militanıydılar. Onlar, binlerce masum gazeteci, avukat, yazar, akademisyeni acımasızca zindana attılar." diye konuştu.