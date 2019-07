FETÖ mensuplarına en az 5 sahte hesap talimatı

FETÖ’nün sosyal medya kullanım ilkeleri

SODİGEM tarafından hazırlanan içerikte sosyal medyada paylaşılacak mesajların tek bir merkezden yayınlandığı daha sonrasında da ‘distribütör hesaplar’ aracılığıyla yayıldığı belirtildi. Oluşturulan analizde, “2006 yılından itibaren ABD, Almanya ve İsrail’de siber güvenlik ve siber saldırı eğitimleri ile özellikle ABD’de dijital güvenlik, sosyal medya ve algı yönetimi eğitimleri aldıktan sonra örgüt dahilinde ’Sosyal Medya Birimi’ kurulması talimatı verilmiştir. Müteakiben, sahte birçok video ve montaj görüntü pek çok sosyal ağ üzerinden dolaşıma sokulmuştur. Türkiye genelinde ve bulundukları her ülkede sosyal medya sorumluları bulunmaktadır. Sosyal medyada renklendirme, başka kimlik altından yayın vb. yöntemler ile propaganda yapılmakta ve her gün için farklı bir gündem oluşturulmaktadır. Mensuplarına en az beş adet sahte hesap açma ve günlük kotalı mesaj atma talimatı verilmektedir. Ünlüler tarafından takibe alınmak maksadıyla, ünlülere tweet gönderme ve ünlüler adına sahte (fake) sosyal medya hesabı açma talimatı verilmektedir. Örgüt, üyelerine sosyal ağların en çok kullanıldığı saatler (prime-time) olan 20.00 ile 23.00 arası yoğun paylaşımlarda ve yorumlamalarda bulunmaları talimatı verilmiştir. Ayrıca, en fazla paylaşım yapanlara ödül verilmektedir” bilgilerine yer verildi.

Analizin sonuç bölümünde ise, “Devletin kurumlarını ele geçirmek ve anayasal düzeni yıkmak üzere yıllarca sinsice büyüyen terör örgütü FETÖ, yeni durumlara uygun sürekli değişken strateji ve söylemleriyle toplumsal yaşamın her alanında yer bulmaya çalışmış ve bu amaçla başta teknolojik olanaklar olmak üzere her türlü aracı kullanmıştır. Dijital dünyanın kendi amaçlarına uygun kullanımını erken dönemlerde keşfederek bu alanda elemanlar yetiştirmiş, sızdıkları devlet kurumlarından destek alarak gelişimlerini sağlamışlardır. Sosyal medya ağlarının gelişmeye başladığı, akıllı telefonların yaygınlaştığı dönemde ise çok geniş kitlelere dönük olarak bu alanları propaganda zemini haline getirmişlerdir. Sosyal medya ağlarının kitleler üzerindeki gücünü sistematik olarak kullanan örgüt günümüzde de aynı stratejiyi izlemektedir. Kurdukları troll ordusu ile bu güzel vatanı çeşitli dillerde kötülemekte ve ülkemizin itibarını sarsmaya çalışmaktadırlar. FETÖ terör örgütünün sosyal ağları etkin kullanımı karşısında bireysel ve kurumsal nasıl davranılacağı hususunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. FETÖ mücadelesinde sembol isimlerden biri olan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı hocanın bir projesi olarak hayata geçen SODİGEM’in de bir amacı böylesi dijital terör örgütlerine dönük stratejiler geliştirmektir. Sonuç olarak kadim Türk devletini yıkmaya dönük olarak kurgulanmış bir terör örgütünün özellikle dış destek alarak nasıl bir kalkışmaya cesaret edebildiğini, kendi vatandaşlarını şehit ettiğini, yüce İslam dinini kendi kirli amaçlarına alet edebildiğini 15 Temmuz 2016 tarihinde acı bir şekilde tecrübe ettik. Bizlerin bir eğitim kurumu olarak en büyük ödevi de bu acı tecrübeyi gelecek nesillere öğretmektir” ifadelerine yer verildi.