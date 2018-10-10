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FETÖ’nün Almanya’daki karargahı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 07:45 | Son Güncelleme

Türkiye’den kaçan FETÖ’cülerin Giessen kentinde kurulan Ön Alım Merkezi’ndeki birimden geçtiği öne sürüldü. Örgüt üyelerinin işlemlerini yaptırdıktan sonra çeşitli eyaletlere yönlendirildikleri belirtiliyor.

Türkiye'deki kanlı darbe girişiminin ardından yurtdışına çıkan ve soluğu Almanya'da alan birçok FETÖ'cünün, Hessen Eyaleti'nin Giessen Kenti'nde kurulan Ön Alım Merkezi'ndeki VII. Birim'den geçtiği öne sürüldü.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre, örgüt tarafından buraya getirilen FETÖ'cülere, buradaki örgüt elemanları tarafından bir şekilde özel muamele yaptırılıyor ve Giessen Kenti'ndeki merkezde kalmadan, Hessen Eyaleti içinde başka yerlere gönderiliyor.

ZEKERİYA ÖZ DE GELİYOR

Kaçak savcı Zekeriya Öz'ün de zaman zaman buraya gelerek, yeni gelenleri karşıladığı öne sürülüyor. Diğer göçmen ya da ilticacılarla birlikte gelen FETÖ'cülerin burada ilk kayıtları yapılıyor ve BAMF'a (Alman Göçmen ve İlticacılar Dairesi) göre belgeleri doldurması sağlanıyor. Son dönemlerde yoğun olarak gelen FETÖ'cülerin burada örgüt elemanları tarafından karşılandığı ve hemen işlemlerinin yapılarak çeşitli eyaletlere yönlendirildiği belirtiliyor.

3 ADIMDA İŞLEMLER SONA ERİYOR

İşlemler ise şu şekilde sıralanıyor: Öncelikle gelen kişinin kimliği tespit ediliyor ve iltica talebi alınıyor. Sonra nakdi ya da sıhhi olarak ihtiyaçları gideriliyor. Üçüncü olarak nereye gönderilecekse, oranın tespiti yapılıyor. FETÖ'cülerin Almanca bilen elemanlarının gelenleri bu merkezde bir gün bile yatırmadan işlemlerini bitirdiği belirtiliyor. Giessen'deki, yasal adı Erstaufnahmeeinrichtung in Giessen –EAE- olan bu merkez, 15 Temmuz'dan kısa süre önce oluşturulmuştu. Merkezde, Afganistan, Irak, Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerinden gelenler çoğunlukta bulunuyor.

Kaynak: Sözcü

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Almanya Zekeriya Öz

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