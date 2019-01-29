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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:09 | Son Güncelleme

Adana merkezli 18 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 22'si muvazzaf 26 asker için gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında başsavcılık 22'si muvazzaf 26 asker için gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltı kararı verilen aralarında teğmen, astsubay ve astsubay üst çavuşların da bulunduğu 26 zanlıyı yakalamak için şafak vakti Adana merkezli 18 ilde operasyon başlattı. Polis belirlenen adreslere tek tek girip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada da çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Askeri mahrem imamların ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları için tespit edildiği öğrenildi. Şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ fetö mahrem yapılanma

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
FETO YAPILNMASI AYNEN MASONİK YAPI GİBİDİR...ALT ÜSTÜ ASLA BİLEMEZ VE GÖREMEZ SADECE VERİLEN EMİRLERİ UYGULAR.ÜST AYNEN HAVA GİBİDİR.ELLE TUTULMAZ GÖZLE GÖRÜLMEZ, BALONUNUN İÇİNE HAPSEDERSEN GÖREBİLİRSİN ANCAK.CİA MOSSAD MI6 TÜRKİYEDE HER YAPTIĞI ÇALIŞMAYI BÖYLE YAPAR....FETONUN MARABA KESİMİ HALA DAHA UYANAMADI DERİN UYKUDAN VE HİPNOZDAN,AYNEN ÜZERLERİNDEKİ SAHTE YEŞİL BOYAYA UYANAMADIKLARI GİBİ....
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