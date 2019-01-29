FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında başsavcılık 22'si muvazzaf 26 asker için gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltı kararı verilen aralarında teğmen, astsubay ve astsubay üst çavuşların da bulunduğu 26 zanlıyı yakalamak için şafak vakti Adana merkezli 18 ilde operasyon başlattı. Polis belirlenen adreslere tek tek girip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada da çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
Askeri mahrem imamların ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları için tespit edildiği öğrenildi. Şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İHA
Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...
General Akgülay bakın neden emekli olmuş!
Maduro'dan zehir zemberek sözler!
ABD'den flaş yaptırım kararı!
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 1 yorum