FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek hükmü açıkladı.

Buna göre, örgütün sözde "Çubuk imamı" Onur Torgaylı, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdullah Kırım, Adem Temur, Ali Varhan, Bilal Çırak, Cafer Çeçen, Cevat Erdin, Cihan Bulut, Davut Varhan, Ekrem Özcan, Erkan Mangal, Fikret Özkan, Hasan Hüseyin Özdemir, İbrahim Gavasoğlu, Mehmet Kayabaşı, Mehmet Keser, Mevlüt İşleyen, Mustafa Burgaz, Mustafa Türkoğlu, Necati Delibaş, Necdet Kocademirci, Osman Doğan, Sedat Sayal, Serdar Sarıtaş, Şerafettin Özden, Tuncay Arslan, Tuncay Çalğan ve Veysel Söğüt'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Aynı suçtan yargılanan sanıklar Betül Durmuş, Derya Dinçer, Ertuğrul Karadaş, Esra Öztürk, Fatih Yemişçi, Gökhan Duran, Halil Çavuşoğlu, Hüseyin Yılmaz, İshak Baş, Niğmet Öcalan, Refika Delibaş ve Sema Çan ise 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.