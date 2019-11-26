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FETÖ'nün 'Danıştay abisi' Galip Tuncay Tutar'a 16 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:16 | Son Güncelleme

Eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar, FETÖ yöneticiliğinden 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün 'Danıştay abisi' Galip Tuncay Tutar'a 16 yıl hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) yüksek yargı yapılanmasında "Danıştay abisi" olduğu belirlenen eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'a örgüt yöneticiliğinden 16 yıl hapis cezası verdi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanık Tutar ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Tutar, örgüt yöneticisi ve üyesi olmadığını ileri sürdü.

Aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyen Tutar, örgüt üyeliğine ve yöneticiliğine ilişkin eyleminin bulunmadığını iddia etti.

İddianamenin, mütalaanın evrensel değerlerle örtüşmediğini öne süren Tutar, hayatının hiçbir anında terörle ilgili faaliyet yürütmediğini savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Tutar ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya karar için ara verildi.

KARAR

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Galip Tuncay Tutar'a, "FETÖ yöneticiliği" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/1. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 12 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca cezayı 18 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 16 yıla indiren mahkeme heyeti, Tutar'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

EN YÜKSEK CEZA

Böylece, FETÖ'nün yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki davalarda en yüksek ceza verilmiş oldu. Daire, silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan da ilk kez mahkumiyete hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

ÖRGÜTÜN DANIŞTAY ABİSİ

Danıştay üyesi seçildikten sonra, örgütün "Danıştay abisi" olarak çalıştığı, örgüt mensupları hakkında soruşturmaların bertaraf edilmesini sağladığı, Danıştay içindeki örgüt lehine düzenlemeleri organize ettiği belirtilen Tutar'ın, yüksek yargıdaki diğer "abi"lerle istişare kurulunda görev yaptığı belirlenmişti.

Sanık Tutar'ın, 17-25 Aralık'tan sonra ABD'ye gidip geldikten sonra cebinde taşıdığı 1 doları örgüt mensuplarından birine 50 dolara sattığı da iddia edilmişti.

FETÖ üyesi eski Danıştay üyelerinin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'ye gitmeden önce kaldığı ve son haliyle korunan İstanbul Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin en üst katını gezdikleri, bu geziyi Tutar'ın düzenlediği de bazı sanıklar tarafından dile getirilmişti.

Kaynak: AA

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