FETÖ'nün 'Danıştay abisi' Galip Tuncay Tutar'a 16 yıl hapis cezası

Tutar ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya karar için ara verildi.

İddianamenin, mütalaanın evrensel değerlerle örtüşmediğini öne süren Tutar, hayatının hiçbir anında terörle ilgili faaliyet yürütmediğini savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyen Tutar, örgüt üyeliğine ve yöneticiliğine ilişkin eyleminin bulunmadığını iddia etti.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 16 yıla indiren mahkeme heyeti, Tutar'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

EN YÜKSEK CEZA



Böylece, FETÖ'nün yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki davalarda en yüksek ceza verilmiş oldu. Daire, silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan da ilk kez mahkumiyete hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

ÖRGÜTÜN DANIŞTAY ABİSİ



Danıştay üyesi seçildikten sonra, örgütün "Danıştay abisi" olarak çalıştığı, örgüt mensupları hakkında soruşturmaların bertaraf edilmesini sağladığı, Danıştay içindeki örgüt lehine düzenlemeleri organize ettiği belirtilen Tutar'ın, yüksek yargıdaki diğer "abi"lerle istişare kurulunda görev yaptığı belirlenmişti.

Sanık Tutar'ın, 17-25 Aralık'tan sonra ABD'ye gidip geldikten sonra cebinde taşıdığı 1 doları örgüt mensuplarından birine 50 dolara sattığı da iddia edilmişti.

FETÖ üyesi eski Danıştay üyelerinin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'ye gitmeden önce kaldığı ve son haliyle korunan İstanbul Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin en üst katını gezdikleri, bu geziyi Tutar'ın düzenlediği de bazı sanıklar tarafından dile getirilmişti.

Kaynak: AA

