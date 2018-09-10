FETÖ'nün firari sanığı Soner Cesur'un 305 baş Holstein ırkı canlı hayvanı satılıyor

Aktif İşadamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD) Konya Şube Başkanı ve FETÖ’nün Konya’daki kasası olduğu iddia edilen firari sanık Soner Cesur’un hububat, un, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren tüm şirketlerine Eylül 2016’da el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi ve kayyum atandı. El konulan şirketler arasında hayvancılık işletmesi de vardı. İşletmedeki canlı hayvanların bakımı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne verildi.

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün 19 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanına göre 305 baş canlı hayvanın yanı sıra iki taşınmazın da satışı yapılacak.

Devlet, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) Örgütü’nün Konya’daki kasası olduğu iddia edilen firari sanık Soner Cesur’a ait 305 baş Holstein ırkı canlı hayvanı tahmini 2.5 milyon lira bedelle ihale yöntemi ile satacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanına göre, birisi tarla, diğeri arsa olmak üzere iki taşınmaz ile 305 baş canlı hayvanın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 19 Eylül 2018 tarihinde saat 15.00’te Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ihale odasında yapılacak.

Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen teklifl erin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşması şartı var.

İhale ilanında satışı yapılacak taşınmazların KDV’den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olacağı, satışı yapılan taşınmazların 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf olduğu belirtiliyor.

İKİ YIL VADELİ TAKSİTLE SATILACAK

Satışı yapılacak taşınmazların ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4‘ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecek.