FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Zafer Biryol ile tutuksuz sanık Ömer Çatkıç katıldı. Diğer sanıkları ise avukatları temsil etti.

ZAFER BİRYOL: ÖMER ÇATKIÇ'IN BEYANLARI FARKLI VE ÇELİŞKİLİ



Celse arası mahkemeye gelen belgelerin okunduğu duruşmada söz alan tutuklu sanık Zafer Biryol, hiçbir şekilde suç işlemediğini savunarak, "Bildiklerimi anlattım. Yargıtay kararlarına göre benim hakkımda da etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekir. Ömer Çatkıç'ın bana yönelik beyanlarını kabul etmiyorum, farklı ve çelişkili beyanlardır. 15 yıl önce yaptıklarımın suç olduğunu düşünmüyorum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

ÖMER ÇATKIÇ: BEYANLARIMIN ARKASINDAYIM



Sanık Ömer Çatkıç da ilk gün ne söylediyse bugün de aynı şeyleri söylediğini belirterek, verdiği ifadelerin arkasında olduğunu kaydetti.

Beyanda bulunan diğer sanık avukatları da eksik hususların giderilmesi ve adli kontrol kararlarının kaldırılması talebinde bulundu.

ARA KARAR AÇIKLANDI



Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Biryol'un, suçun vasıf, mahiyeti ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller bulunması gerekçeleriyle bu halinin devamına hükmetti.