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FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 14:39 | Son Güncelleme

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanması kapsamında, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Davada ara karar açıklandı.

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Zafer Biryol ile tutuksuz sanık Ömer Çatkıç katıldı. Diğer sanıkları ise avukatları temsil etti.

ZAFER BİRYOL: ÖMER ÇATKIÇ'IN BEYANLARI FARKLI VE ÇELİŞKİLİ

Celse arası mahkemeye gelen belgelerin okunduğu duruşmada söz alan tutuklu sanık Zafer Biryol, hiçbir şekilde suç işlemediğini savunarak, "Bildiklerimi anlattım. Yargıtay kararlarına göre benim hakkımda da etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekir. Ömer Çatkıç'ın bana yönelik beyanlarını kabul etmiyorum, farklı ve çelişkili beyanlardır. 15 yıl önce yaptıklarımın suç olduğunu düşünmüyorum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

ÖMER ÇATKIÇ: BEYANLARIMIN ARKASINDAYIM

Sanık Ömer Çatkıç da ilk gün ne söylediyse bugün de aynı şeyleri söylediğini belirterek, verdiği ifadelerin arkasında olduğunu kaydetti.

Beyanda bulunan diğer sanık avukatları da eksik hususların giderilmesi ve adli kontrol kararlarının kaldırılması talebinde bulundu.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Biryol'un, suçun vasıf, mahiyeti ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller bulunması gerekçeleriyle bu halinin devamına hükmetti.

Sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına ve eksiklikler giderildikten sonra dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede bazı sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" programını indirdikleri, örgütün bankasına para yatırdıkları ve sohbetlere katıldıklarına yönelik iddialar sıralanıyor.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Fetö başı Galatasaray için "Dualarla himmetlerle ayağa kaldırmak lazım" dedi, Fenerbahçeyi yıkmak için savcısı polisiyle operasyon yaptırdı, Hakan Şükür ve Arif gibi GS efsaneleri bu yapılanmanın en tepesinde yer aldı ama Galatasaray hakkında tek yaptırım yok. İnsanların adaleti olmaz ama Allahın adaleti şaşmaz, bu lanetli fetösarayın yaptığı pislikler şikeler arşa çıktı yanlarına kar kalmayacak Allahın izniyle hep birlikte göreceğiz er geç...
fetönün bahçesi Fenevbahçe
KARAKOLDA DOGRU SOYLER MAHKEMEDE SASAR. SIYASI AYAK NERDE SIYASI AYAK
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