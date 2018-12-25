FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon! 30 askeri doktora gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre; örgütün TSK'daki yapılanmasına ilişkin çalışma yürüten MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, örgütün GATA yapılanmasından sorumlu olduğu belirlenen üst düzey bir şüpheliyi belirledi. Bir süre önce yapılan operasyon sonucu yakalanan örgütün sözde üst düzey imamının cep telefonunda ‘2048’ oyunu görünümlü bir program tespit edildi. Program üzerinde yapılan çalışmalarda örgütün GATA yapılanmasından sorumlu kişilere ait arşiv ve yazışmalar ile aktif liste ele geçirildi.

FETULLAH GÜLEN'İN KOD ADI: KAPTAN

268 sayfa ve 317 ayrı nottan oluştuğu belirlenen dokümanda örgütün GATA yapılanması içerisinde görev alan mahrem imamlara ilişkin bilgiler ve arşiv kayıtlarına yer verildiği belirlendi.

Belirlenen bazı yazışmalardan anlaşıldığı üzere örgüt imamlarının kritik bazı konularda halen 'Kaptan' kod adlı Fethullah Gülen'e danıştıkları, ona göre hareket ettikleri saptandı. Yine tespitlere göre, örgütün ankesör davalarından yargılanan ya da gözaltına alınıp serbest bırakılan asker şahısların tutum ve davranışlarını takip ettiği, itirafçı olmamaları için ikna faaliyeti yürüttüğü belirlendi.