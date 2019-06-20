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FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 10:12 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 13’ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, aralarında Akın Öztürk'ün de bulunduğu 16 sanığa 'Anayasal düzeni ihlal', 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' ve 'kasten öldürmek' suçlarından 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında karar açıklandı.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN DOSYASI AYRILDI

Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 kişinin dosyaları ayrıldı.

İŞTE VERİLEN CEZALAR

AKIN ÖZTÜRK

Akın Öztürk'e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

ALİ YAZICI

Cumhurbaşkanı eski Yaveri Ali Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

MUHSİN KUTSİ BARIŞ

TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ERTUĞRUL TERZİ

Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FIRAT ALAKUŞ

Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski kurmay albay Fırat Alakuş, ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.

MEHMET DİŞLİ

Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.

MEHMET PARTİGÖÇ

Darbe bildirisinde imzası olan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

LEVENT TÜRKKAN

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İLHAN TALU

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KUBİLAY SELÇUK

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

SİNAN SÜRER

Genelkurmay'da sivillere ateş eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer'e, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Şırnak'taki komando taburlarına Ankara'ya intikal emri veren eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Gürcan'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Genelkurmay çatı dava

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Madem öyle idam edin ibret-i alem için. adam zaten 60 yaşını geçmiş . 141 kez değil 141 bin kez versen ne yazar. oradanda siyasilerin feto ayağına geçseniz keskede fotoyla gerçekten mucadele edilip etmedgni anlayablsek
ulan adamın yaşı gelmiş 60 70 e yüz bin kere müebbet gelse nolur zidanlara atın vatan hainlerini
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