FETÖ'nün İstanbul ve Mersin yapılanmasına operasyon! Sakladıkları dolarlar süpürgeden çıktı, ABD'li 200 bin dolar dağıttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Marmara bölgesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgütün Suriçi, Surdışı ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı belirlendi. Örgüt üyelerinin sorumlu oldukları bölgelerde 'büyükşehir hadimi, il hadimi, eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü' adıyla faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 22 Mart salı günü, İstanbul ve Bursa'da, 14 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün 'Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir' yapılanmasında, sözde 'Bayrampaşa İli Gaziosmanpaşa Eyaleti' olarak adlandırılan yapıda görevli 11 FETÖ üyesi gözaltına alındı.

FETÖ ÖĞRENCİ EVLERİNDE ÖRGÜTLENİYOR

Şüphelilerin tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerinin ailelerine maddi yardım sağladığı, örgüt ideolojisini benimsemiş esnaflardan nakit para ve yardım kartları topladığı, dini duygularını istismar ettiği kişilerden kurban parası toplayarak, yurtiçi ve yurtdışında kurban kesimi, et dağıtımı yaptıkları ortaya çıkarıldı. Örgüt üyelerinin birbirleriyle internet üzerinden, şifreli uygulamalarla bağlantı kurduğu, kod isim kullandıkları, operasyon sırasında da kullandıkları telefonları pencereden attıkları belirlendi. Şüphelilerin yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında öğrenci evleri açarak, örgüte eleman sağlamaya çalıştığı, yurtdışı bazlı GSM hatları kullandığı da anlaşıldı.

ÖRGÜT PARA TOPLAMAYI SÜRDÜRÜYOR

Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 322 bin 180 TL, 93 bin 315 Amerikan doları, 4 bin 485 euro, 483 bin 580 TL değerinde altın, 27 bin 90 TL değerinde 21 adet ziynet eşyası olmak üzere, toplam 2 milyon 294 bin 931 TL'lik para ve değerli eşya ele geçirildi. Örgüt üyelerinin evlerinde tespit edilen, 100’er TL yüklü 129 adet yardım kartı, 33 cep telefonu ve dijital materyallerle, örgütsel dökümanlara da el konuldu. Operasyonda, saklanan dolarlar, elektrikli süpürgeden çıktı.

MERSİN'DE BİRİ ABD'Lİ 12 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Mersin merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, cezaevindeki FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine yardım ettikleri tespit edilen biri ABD'li, 12 şüpheli gözaltına alındı. ABD uyruklu şüphelinin, ailelere toplam 200 bin dolar dağıttığı belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevindeki örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edilen biri ABD uyruklu, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Mersin, Balıkesir ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ARAÇLA YOLA ÇIKIP, DAĞITMIŞ

Yapılan aramalarda 2 adet bir dolar, Bank Asya dahil olmak üzere çok sayıda banka kartları ve dekontlar, çok sayıda elle yazılı doküman ile dijital materyale el konuldu. İstanbul'da gözaltın alınan ABD uyruklu şüphelinin, cezaevindeki FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine toplam 200 bin dolar dağıttığı tespit edildi. Şüphelinin EFT işlem yoluyla ABD'den bizzat hesabına yönlendirilen paraları, İstanbul-Mersin arasında araçla yola çıkarak, güzergahta bulunan illerdeki örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı bildirildi.

(DHA)



