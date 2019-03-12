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FETÖ nün İzmir deki yeni il yapılanmasına operasyon 42 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 09:53 | Son Güncelleme

FETÖ'NÜN İZMİR'DEKİ YENİ İL YAPILANMASINA OPERASYON: 42 GÖZALTI İZMİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)yeniden oluşturmaya çalıştığı İzmir yapılanmasına yönelik operasyonda, 42 şüpheli yakalandı.

FETÖ'NÜN İZMİR'DEKİ YENİ İL YAPILANMASINA OPERASYON: 42 GÖZALTI
İZMİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)yeniden oluşturmaya çalıştığı İzmir yapılanmasına yönelik operasyonda, 42 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında bazı şüpheliler hücre evlerindeki balkonlardan atlayıp kaçmaya, bazılarının da kullandıkları telefonları formatlayarak delilleri yok etmeye çalıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aralarında üst düzey örgüt mensupları ile mahrem abilerinin de bulunduğu 42 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında bazı şüpheliler balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Yaralanan bu şüpheliler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı şüphelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bazı şüpheliler ise polis baskını sırasında kullandıkları telefonlara format atmaya, bazıları da telefon ve bilgisayarları evden atarak delilleri yok etmeye çalıştı. Ancak ekiplerin müdahalesiyle şüphelilerin bu girişimi de önlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise örgüt üyeleri arasında haberleşmek amacıyla kullanılan kripto telefonlar, bilgisayarlar, örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarfların içine konulduğu belirlenen 92 bin TL, 19 bin dolar, 4 bin 300 euro ve çok sayıda şifreli doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin örgütü kentte aktif hale getirmek amacıyla yeni bir İzmir il yapılanması kurma faaliyetlerinde bulundukları belirtildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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