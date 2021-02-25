FETÖ'nün 'kadim abi'sinin tahliye talebi reddedildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki finansörleri, yöneticileri ve sözde imamlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün 'Karşıyaka Eyalet İmamı' Akif Sarı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Sarı, takip sırasında Bornova'da örgütün 'Çiğli Eyalet İmamı' Fatih Mehmet Arslan ile buluştu. Aylar süren takibin sonunda, 2020 yılı ocak ayında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Sarı ve Arslan ile birlikte aynı soruşturma kapsamında 2016 yılından itibaren hakkında arama kararı bulunan Yusuf Bekmezci de yakalanıp, gözaltına alındı. Bekmezci, 23 Ocak 2020 tarihinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yusuf Bekmezci hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' istenen Bekmezci'nin, örgüt içinde sözde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle anıldığı, elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu belirtildi. İddianamede, Bekmezci'nin, örgüt yapılanmasında il- bölge- ülke imamlarının dahi üstünde, manevi bir konumda olduğu, polis kayıtlarına göre 'Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu' olarak bilindiği, ayrıca örgütle iltisaklı olan Türkiye'deki tüm vakıfların sorumlusu olduğuna dair bilgiler bulunduğu da kaydedildi.