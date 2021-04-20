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  4. 17 ilde FETÖ operasyonu! 47 eski askeri öğrenciye gözaltı kararı

17 ilde FETÖ operasyonu! 47 eski askeri öğrenciye gözaltı kararı

20.04.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 17 ilde operasyon başlatıldı.

17 ilde FETÖ operasyonu! 47 eski askeri öğrenciye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ankara'daki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak, 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıklarına ve bazıları için örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
fetö Ankara

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