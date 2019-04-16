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FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri mahrem imam, 26'sı muvazzaf 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri mahrem imam, 26'sı muvazzaf 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığıyla yürütülen ortak çalışma sonucu, karargahta görevli bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 1 albay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 37 üsteğmen, 2 teğmen ile bir mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 48 kişiden 30'unu gözaltına aldı.

Zanlılardan 26'sının görevde olduğu, diğer şüpheliler hakkında ise idari tedbir uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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FETÖ Kara Kuvvetleri

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