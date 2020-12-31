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  4. FETÖ'nün kilit ismi Kamil Bakum yakalandı! Muhsin Yazıcıoğlu suikastindeki sır perdesi aralanıyor mu?

FETÖ'nün kilit ismi Kamil Bakum yakalandı! Muhsin Yazıcıoğlu suikastindeki sır perdesi aralanıyor mu?

31.12.2020 10:02 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün en kritik isimlerinden Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. FETÖ’nün avukatlardan sorumlu mahrem imam olan Kamil Bakum, Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği düşen helikopterden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak da aranıyordu. FETÖ itirafçısı olan, Abdullah Önder’de, ‘Bakum’un da aralarında bulunduğu 6 isim konuşursa, Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülür’ demişti.

Kritik operasyondaki detayları canlı yayında anlatan CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ şu ifadelere yer verdi:

İstanbul İstihbarat Şubesi ekipleri FETÖ’nün İstanbul’daki sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı Kamil Bakum’un Ümraniye’deki bir gaybubet evinde gizlendiğini belirledi.

GİZLİ EVDE KİLİT FETÖ İMAMLARI YAKALANDI

Gaybubet evine yapılan operasyonda, Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda FETÖ’nün değişik tarihlerde çekilmiş çok sayıda fotoğrafları ele geçirildi.

FETÖ’NÜN EN KİLİT İSİMLERİNDEN

Silahlı Terör Örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından aranan Kamil Bakum, aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının da önemli isimlerinden biri. Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği Helikopterden cihazların sökülmesi olayında yargılanan 2 Astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak biliniyor.

Kamil Bakum, Ankara Beypazarı İmamlığı, 2005-2011 yıllarında örgütün sözde Muş İl İmamlığı, avukat yapılanmasının sözde Gaziantep bölge imamlığı, 2015-2016 yıllarında avukatlar mahrem yapısının sözde Güneydoğu imamlığı görevini yaptı. 15 Temmuz’dan önce İstanbul’a gelen Bakum, İstanbul’daki avukatların mahrem imamlığını yaptı.

O KONUŞURSA, MUHSİN YAZICIOĞLU SUİKASTİ ÇÖZÜLECEK

yazıcıoglu

FETÖ'nün Elazığ avukatlar sorumlusu Abdullah Önder’de itiraflarında, “Ben, Mehmet Durakoğlu, Kamil Bakum, Turan Canpolat, Mustafa Atalar, Ahmet Atilla Kavuran, Halil Kayış ByLock kullandık. ByLock yazışmaları ve HTS kayıtları getirilirse doğru söylediğim anlaşılacaktır. Adı geçenler konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu olayı çözülecektir.” demişti.

Diğer yakalanan Eşref Üstünova da KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen örgütün önemli mahrem imamlarından.

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