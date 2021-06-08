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FETÖ'nün 'Kimse Yok Mu Derneği' davasında 25 sanığa hapis

08.06.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yardım adı altında para toplayıp Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kasasına para aktaran 'Kimse Yok Mu' Derneği yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada 25 sanık 10 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. 12 sanığın beraat etmesine 1 sanık hakkındaki davanın da düşürülmesine karar verildi.

FETÖ'nün 'Kimse Yok Mu Derneği' davasında 25 sanığa hapis

'Kimse Yok Mu' Derneği yönetici ve çalışanlarının yargılandığı dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görüldü.

Mahkeme heyeti, 38 sanığın yargılandığı davada 12 sanığın beraatine karar verirken bir sanığın vefat etmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine hükmedildi.

Heyet, Abdülkadir Tekin, Adnan Bayırbaşı, Feyzullah Tuncer ve Hakan Durmuş'un da aralarında bulunduğu 25 sanığın 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti.

(DHA)

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