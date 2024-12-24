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  4. FETÖ’nün kritik ismi Cemal Türk ve eşi Melek Türk İstanbul’da yakalandı! Gri listede aranıyorlardı…

FETÖ’nün kritik ismi Cemal Türk ve eşi Melek Türk İstanbul’da yakalandı! Gri listede aranıyorlardı…

24.12.2024 10:19
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FETÖ’ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken İstanbul’da düzenlenen son operasyonda örgütünü kritik bir ismi daha ele geçirildi. Gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı.

FETÖ’nün kritik ismi Cemal Türk ve eşi Melek Türk İstanbul’da yakalandı! Gri listede aranıyorlardı…

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı.

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararı bulunduğu, Melek Türk hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi. (AA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
fetö haberler
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