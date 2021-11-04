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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına şafak operasyonu: Aralarında doktor ve öğretmenler de var!

04.11.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Mahrem yapılanması içinde olduğu iddia edilen 10 kişiyi yakalamak için düzenlenen şafak vakti operasyonunda aktif öğretmen ve ihraç olmuş öğretmenler, askeri öğrenci ve ihraç edilmiş doktorun arandığı öğrenildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına şafak operasyonu: Aralarında doktor ve öğretmenler de var!

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma başlattı.

Yapılan bu çalışma sonucunda 1’i aktif 3 öğretmen, 3 kapatılan FETÖ okulu öğretmeni, 1 ihraç doktor, 1 eski askeri öğrenci ve 2 özel sektör çalışanının, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, mahrem imamlarla irtibatları bulunduğu, örgütün gelir kaynaklarından kapatılan Bank Asya isimli bankada hesap artırımı bulunduğu, kapatılan derneklere üyeliği olduğu ve para yardımı yaptığı, Bylock yazışma içeriklerinde adının geçtiği yönünde tespitler yaptı. Polis bu tespitlerin ardından 10 zanlıyı yakalamak için bugün şafak vakti Adana ve Bingöl’de operasyon yaptı.

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3 ZANLI FİRAR ETTİ

Operasyon kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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İHA

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