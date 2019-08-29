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FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan Tuğgeneral Semih Okyar ile ilgili yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ/PDY üyelerini Marmaris'te 15 gün süren operasyonla yakalayan ekibi yöneten Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu.

FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan Tuğgeneral Semih Okyar ile ilgili yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup bazı general ve albayların atamaları yapıldı. Alt rütbeden yeni atamaların yanı sıra bazı generallerin de görev yerleri değişti. İzmir'de, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu.

FETÖ'CÜLERİ YAKALAYAN EKİBİ YÖNETMİŞTİ

Tuğgeneral Semih Okyar, 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ/PDY üyelerini Marmaris'te 15 gün süren operasyon sonrasında yakalayan ekibi yönetmişti.

Bunun yanı sıra Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı görevine getirildi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ise Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanlığı görevine atandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğgeneral Semih Okyar FETÖ Marmaris

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