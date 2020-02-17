FETÖ'nün sınav yolsuzluğu, kamera görüntüleriyle tespit edildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, firari Coşgun Çakar'ın Sincan Temelli'deki villasına 2017 yılının nisan ayında operasyon düzenlendi. Yapılan aramada Çakar'a ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 7 saniyelik ve 14 dakika 28 saniyelik iki ayrı görüntü kaydı da incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucu 14 dakika 28 saniyelik videoda, bir kadının katıldığı sınava ait gizli çekilmiş görüntülerin yer aldığı belirlendi. Söz konusu videoyu kayda alan kameranın ise radyo frekansı (RF) özellikli görüntüyü canlı olarak dışarıya aktaran kamera sistemi olduğu tespit edildi. Görüntüler üzerinde detaylı inceleme yapan polis, sınava katılan kişinin FETÖ/PDY firarisi Coşgun Çakar'ın eşi Gül Çakar olduğunu belirledi.

SORULARININ CEVAPLARINI TELSİZ KULAKLIKLA İLETMİŞLER

7 saniyelik görüntünün ise istihbaratın teknik takip ve izlemede kullandığı panelvan tipi bir aracın içinden çekildiği anlaşıldı. Görüntülerde, aracın içinde iki erkek şahsın bulunduğu, araç içinde radyo frekans receiver (alıcı) cihazı olduğu ve Gül Çakar tarafından sınav sırasında kullanılan RF kamera ile araç içerisinde bulunan radyo frekans receiver cihazına ait görüntülerin, aynı video üzerinde kayıtlı olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre araçtaki erkek şahıslardan birinin Coşgun Çakar olduğu değerlendirilirken, sınav sırasında eşinin RF kamera ile soru kitapçığındaki soruları taradığı, bu görüntülerin de okul binası dışında bulunan araç içerisindeki alıcıya gönderildiği, araçtaki Coşgun Çakar ile yanında bulunan kişinin soru cevaplarını telsiz kulaklık yardımıyla Gül Çakar'a ilettiği anlatıldı. Ayrıca kopya işleminin 1999-2000 yılları arasında yapılan açık ortaokul bütünleme sınavına ait olduğu belirtildi.