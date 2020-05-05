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FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 18:28 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanarak gözaltına alınan '@kaçsaatolduson' isimli Twitter adresinin yöneticisi Hüseyin Yılmaz, sevk edildiği adliyede, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, '@kacsaatolduson' isimli Twitter hesabının yöneticisi olduğu saptanan Hüseyin Yılmaz, 1 Mayıs günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, 2014 -2016 yılları arasında Bingöl'de mahrem imam olarak görev yaptığı ve örgüte ait başka sosyal medya hesaplarının da yöneticilerinden olduğu saptanan Yılmaz, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz, savcılık sorgusunun ardından, Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce de FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklandığı ve bir süre sonra tahliye edildiği öğrenilen Hüseyin Yılmaz'ın, geçmişte terör örgütü bünyesindeki okullarda çalıştığı bildirildi.

(DHA)

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