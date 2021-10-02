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FETÖ'nün sözde sıkı yönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet

02.10.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta, FETÖ/PDY'nin sözde sıkıyönetim komutanı ve dönemin 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avcı duruşmada, ‘Yıldırım harekat planı’ kapsamında aldığı talimatları uyguladığını, uygulanan talimatların yanlışlığını kimsenin kendisine bildirmediğini ve tuzağa düştüğünü belirterek, suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti.

FETÖ'nün sözde sıkı yönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet

Kars'ta, FETÖ’nün darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde ana komuta kademesinde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı ile eski Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat, 2'nci Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Kars 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve iki gün süren duruşmada Ali Avcı, ‘Yıldırım harekat planı’ kapsamında aldığı talimatları uyguladığını, uygulanan talimatların yanlışlığını kimsenin kendisine bildirmediğini ve tuzağa düştüğünü belirterek, suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tek tek savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Ali Avcı, Serkan Polat ile 2'inci Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan’a, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca Polat, 'Kamu malına zarar verme' suçundan 1,5 yıl Uçan ise aynı suçtan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklar Ali Ercan Ormanoğlu, Emrah Akça, Erdinç Serçe, Ferhat Demircan, Harun Doğanay, Haydar Küreş, Sami Büberci, Muslih İpekliler, Osman Atlı 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan müebbet, Cemal Sudaş, Eyüp Ağbağ’a ise aynı suçtan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti müebbet hapis cezası alan Sami Büberci’nin hastalığını göz önünde bulundurularak daha önce uygulanan 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkamama' şartıyla ev hapsinin devamını kararlaştırdı.
‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 12,5 yıl hapisle cezalandırılan Süleyman Koç’un ise üzerine atılı suça ilişkin cezaevinde geçirdiği süre ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yeterli olacağı göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Yine 12,5 yıl hapse çarptırılan Çetin Aydoğan hakkında ise gözaltı ve tutuklu bulunduğu süre gereği daha önce uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi. (DHA)

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fetö Kars
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