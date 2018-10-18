HABER

FETÖ'nün 'Süper lig imamı' Ali Şenel, Almanya-Belçika arasında mekik dokuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 08:14 | Son Güncelleme

Ünlü futbolcuları FETÖ evinde buluşturan kişinin Ali Şenel olduğu ortaya çıktı. Firari FETÖ’cünün Almanya-Belçika arasında mekik dokuduğu öne sürüldü. Futbolcular Bekir İrtegün ve Uğur Boral, 1 yıl önce FETÖ’den araştırılması istenen futbolcuları Şenel’in buluşturduğunu söyledi.

FETÖ'nün 'Süper lig imamı' Ali Şenel, Almanya-Belçika arasında mekik dokuyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin açılan davada yargılanan eski futbolcu Ömer Çatkıç önceki gün tahliye oldu. Ancak İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmada savunma yapan sanık Bekir İrtegün'ün “Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül de sohbet toplantılarına katıldı” sözlerinden sonra çarpıcı bir karara imza attı. Mahkeme kararında, aralarında Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül ve Tuncay Şanlı'nın da bulunduğu bazı futbolcular hakkında “FETÖ üyeliğinden açılmış bir soruşturma olup olmadığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorulmasını” istendi. 8 Haziran'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şu ayrıntılar var?

YURT DIŞINA KAÇTI

Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'in haberine göre, futbolcular Bekir İrtegün ve Uğur Boral'ın açıklamalarına göre FETÖ'nün futbol içinde örgütlenmesini sağlayan isim Ali Şenel. Şu anda firari olan Şenel'in, Belçika-Almanya arasında mekik dokuduğu belirtiliyor.

İrtegün ve Boral da Şenel'in aracılığıyla toplantılara katılıyor ya da görüşecekleri örgüt sorumlularının isimlerini alıyor. Şenel'in FETÖ eğitim kurumlarında çalıştığı mahkeme kayıtlarına yansımış.

İRTEGÜN'ÜN İFADESİ

İrtegün, 2009 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduğunu, transferden sonra Ahmet isimli bir şahsın kendisini telefonla aradığını söylüyor: “ Ali Şenel isimli şahıs beni telefonla arayarak Ahmet'in ismini söyledi ve ‘bir ara görüşelim' dedi. Ben de Ali'nin bu yapıdan olduğunu anladım. Bir süre sonra, bu kişiyle o dönem Fenerbahçe'de oynayan hatırladığım kadarıyla Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Ertuğrul Taşkıran'ın da Ali Şenel ile görüştüğünü öğrendim. Bende 2009 yılının son aylarında bu kişinin yapmış olduğu sohbetlere diğer futbolcu arkadaşlarımla katılmaya başladım.”

ADRESLERİ VERDİ

“Fenerbahçe'de futbol oynadığım süre içerisinde hatırladığım kadarıyla Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'ı da Ali Şenel isimli şahsın yapmış olduğu sohbetlerde görmüşlüğüm vardır. Ben de hepsine katılamıyordum. Hatırladığım kadarıyla Ataşehir'de, Ümraniye'de bu yapıya ait okullarda toplantılar yaptık. Ayrıca yine hatırladığım kadarıyla birkaç kez Emre Belözoğlu'nun evinde de buluşmuştuk. Ben bu yapıdan bir süre sonra uzaklaştım. Yine benim gibi diğer takım arkadaşlarımda ülkenin bulunduğu mevcut durumdan etkilenerek Ali Şenel ile aralarına mesafe koydular ancak Ali bizi aramaya devam ederdi.”

3 TEMMUZ KUMPASINDA DA VAR!

Ali Şenel'in diğer bir özelliği ise 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye ve eski başkanı Aziz Yıldırım'a kurulan kumpasta oynadığı rol! Emniyet kaynakları Şenel'in ‘hayalet' olduğunu ve HTS, yurt dışına çıkış kayıtlarının incelendiğinde rolünün ortaya çıkacağını ifade ediyor. Davanın diğer sanıklarından Uğur Boral da 16 Kasım 2017'deki ifadesinde şunları söylemiş: “2006 yılında Fethullah Gülen'i yüz yüze gördüğünü söyleyen kişi olan Ali Şenel isimli kişi beni aradı. O dönem sohbetlere Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belözoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül de katıldı.”

Kaynak: Sözcü


PARTNERBaşka yerde göremezsiniz... Rusya'nın garip insanlarıBaşka yerde göremezsiniz... Rusya'nın garip insanları
Arda Turan'a FETÖ soruşturması!Arda Turan'a FETÖ soruşturması!
Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayıCemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ ali şenel fetöcü futbolcular Bekir İrtegün Uğur Boral

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İlber Ortaylı: 12 adaları Lozan’da verdik demek, cehalettir

İlber Ortaylı: 12 adaları Lozan’da verdik demek, cehalettir

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!

Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi kitabını öneren öğretmene soruşturma

Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi kitabını öneren öğretmene soruşturma

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Berat Albayrak başaracak diye ödleri kopuyor!

Berat Albayrak başaracak diye ödleri kopuyor!

Fatih Altaylı'dan polise küfür açıklaması: Öfkeyle saydırdım

Fatih Altaylı'dan polise küfür açıklaması: Öfkeyle saydırdım

Günlük burç yorumları: 18 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 18 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.