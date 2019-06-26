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FETÖ'nün TSK içerisindeki 'izdivaç' yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 08:36 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, "örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek" adına askerlerle evlendirilen 5 kadın şüpheli ile 5 muvazzaf subay ve bir izdivaç sorumlusu hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK içerisindeki 'izdivaç' yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatının çalışmaları sonucunda, TSK içine sızan örgüt mensuplarının deşifre edilmesinde yeni ve daha önce herhangi bir soruşturmaya konu olmamış kriter olarak, yapılanmada örgütsel tabirle "izdivaç sorumluları" tarafından kullanılan Bylock içerikleri incelendi.

Savcılık, söz konusu içeriklerden tespit edilen "örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek" adına askerlerle evlendirilen "örgüt mensubu kadın şahıs kataloğu" olarak tabir edilen örgütsel arşiv içeriğine göre, daha önce adli işlem kaydı bulunmayan ve sabit kontörlü/ankesör hattan irtibatı bulunan 5 muvazzaf subay ile bu askerlerle örgütsel tabirle "izdivaç" birimi tarafından evlendirilen 5 örgüt mensubu kadın ve bir izdivaç sorumlusu olmak üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasına karar verdi.

Şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ izdivaç

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