FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon! Aralarında rütbeliler ve pilotlar da var

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 110 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. 89 şüpheli gözaltına alınırken, 21'i ise aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında albay ve yarbay seviyesinde rütbeliler ile 16 da pilot de yer alıyor.

İSTANBUL MERKEZLİ 15 İLDE OPERASYON

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin hücre yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma da başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ üyelerinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

Gece saatlerinde yapılan operasyonda 57 şüpheliden 32‘si yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilirken, firari 25 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

FEVZİ ÖZTÜRK GÖZALTINDA

Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.

