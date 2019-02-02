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FETÖ okulunda çalışan öğretmen karı koca sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 16:58 | Son Güncelleme

Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan öğretmen karı koca polis tarafından yapılan takip sonucu AVM’de sahte kimlikle yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’den arandığı belirtilen S.A.

Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan öğretmen karı koca polis tarafından yapılan takip sonucu AVM’de sahte kimlikle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’den arandığı belirtilen S.A. ve R.A. isimli karı kocayı takibe aldı.
Isparta Sulh Ceza Hakimliği’nce "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan, haklarında yakalama kararı bulunan S.A ve R.A, TEM Ekiplerinin yaptığı takip sonucu Fatih Mahallesi’ndeki bir AVM’de yakalandı. Emniyet güçlerinin yaptığı incelemede şüphelilerin üzerinde sahte kimlik ele geçirildi.
Yakalanan çiftin emniyette gözaltına alındığı ve daha önce FETÖ okulunda öğretmen olarak görevli oldukları belirtildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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