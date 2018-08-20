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FETÖ okulunun genel müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 09:33 | Son Güncelleme

FETÖ okulunun genel müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı bir okulun genel müdürlüğünü yapan zanlının da bulunduğu 3 kişi yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" diye ifade edilen Hudut Birliği askerleri, Meriç ilçesi sınırlarındaki askeri yasak bölgede devriye görevi yaparken Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Salih G'nin FETÖ'nün Eskişehir'deki bir okulunun genel müdürlüğünü yaptığı, eşi Hacer G'nin de KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiği belirlendi. Bu kişilerin ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Hudut Birliği askerlerinin Bosnaköy yakınlarındaki askeri yasak bölgedeki devriye görevi sırasında da FETÖ ile bağlantılı bir şirkette çalıştığı belirlenen Haydar K. yakalandı.

Zanlıların, işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
askeri yasak bölge FETÖ Yakalama Yunanistan

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