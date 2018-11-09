FETÖ operasyonu: 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı (Arşiv)

İstanbul DHA - FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda şu ana kadar 53 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

