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FETÖ operasyonu: 33 asker hakkında gözaltı kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait 7 televizyon kanalının Digitürk platformundan çıkarılmasının ardından üyeliklerini FETÖ liderinin talimatı doğrultusunda iptal ettirdikleri tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına operasyon düzenlendi.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait 7 televizyon kanalının Digitürk platformundan çıkarılmasının ardından üyeliklerini FETÖ liderinin talimatı doğrultusunda iptal ettirdikleri tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ / PDY) basın yapılanmasında bulunan Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV isimli 7 televizyon kanalının Digiturk platformundan çıkarılması nedeniyle FETÖ liderinin talimatıyla dilekçe vererek Digiturk'ten ayrılan asker şahıslar hakkında inceleme yapıldı. Söz konusu askerlerin ayrılış nedenlerini bildirdikleri dilekçe ve ses kayıtlarının Digitürk'ten istendiği, incelemede şüpheli şahısların "Hocaefendinin sohbetleri var. Başka bir şeyi yok. Allah başımızdan eksik etmesin. Mahkeme kararı olmaksızın kanalları kapatıyorsunuz. Kanalları kapatmak Anayasaya aykırı" gibi gerekçeler sundukları tespit edildi.

SABİT HATLARLA GÖRÜŞMÜŞLER

FETÖ liderinin talimatları doğrultusunda Digitürk'ten ayrıldıkları ortaya çıkan şüphelilerin, aynı zamanda FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak "öğretmen" olarak tabir edilen yönetici düzeyindeki şahıslarla kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe, lokanta gibi sair işletmelerde kurulu bulunan sabit hatlar aracılığıyla görüştüklerinin tespit edildiği de belirtildi. Sorumlu şahıs tarafından tek yönlü arama yapıldığı, arama sürelerinin kısa olarak gerçekleştiği ve İstanbul ve ülke genelinde kullanılan sabit hatlardan TSK bünyesinde muvazzaf olarak çalışan ihraç ve emekli olmuş 33 şüpheli tespit edildi.

19 İLDE OPERASYON

Tespiti yapılan şüphelilerden 4'ünün emekli albay, birinin emekli yarbay, 2'sinin binbaşı, birinin muvazzaf yüzbaşı, 20'sinin astsubay, 5'inin uzman çavuş olduğu belirlendi. Bunun üzerine bugün sabah İstanbul merkezli 19 farklı ilde toplamda 14 muvazzaf, 3 ihraç, 16 emekli şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Yakalama işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor.

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