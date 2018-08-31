FETÖ operasyonu: 6'sı eski pilot, 22 asker hakkında gözaltı kararı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ile ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 18 üsteğmen ve 4 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 13 ilde operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 22 askerin, kontörlü ve ankesörlü telefonlarla büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ ile irtibatı tespit edilen 18 üsteğmen ve 4 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 13 ilde operasyon başlattı. Operasyonların sürdürüldüğü bildirilirken, şüphelilerden 6'sının eski pilot olduğu kaydedildi.
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