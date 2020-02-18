"FETÖ" operasyonu: 700’den fazla gözaltı kararı

Türkiye'de Gülen yapılanması ile ilgili operasyonlar devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Adalet Bakanlığı bünyesindeki yapılanmaya yönelik operasyonda 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki soruşturma kapsamında, aralarında aktif görevde olan subay ve astsubayların da bulunduğu 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 43 ilde de örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 101'inin muvazzaf olduğu bildirildi. 98 şüpheli ise gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı 2009 Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında soruların çalışmasına ilişkin soruşturmada ise 11 ildeki 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Zonguldak merkezli 8 ilde yürütülen operasyonda ise 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmada 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve 67 ilde operasyon başlatıldığı bildirildi.

DHA,DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

