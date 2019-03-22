HABER

- FETÖ OPERASYONU: ÇOĞU AVUKAT 114 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 10:31 | Son Güncelleme

  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yargı organlarına kendi örgüt üyelerini yerleştirebilmek amacıyla Ankara ve İstanbul'da oluşturdukları "hücresel hakim ve çalışma evleri"nde kaldıkları tespit edilen 108'i avukat 114 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, örgütün kendi üyelerini yargı organlarına yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul'da  "hücresel hakim ve çalışma evleri" oluşturdukları ortaya çıktı.

Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA)
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yargı organlarına kendi örgüt üyelerini yerleştirebilmek amacıyla Ankara ve İstanbul'da oluşturdukları "hücresel hakim ve çalışma evleri"nde kaldıkları tespit edilen 108'i avukat 114 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, örgütün kendi üyelerini yargı organlarına yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul'da "hücresel hakim ve çalışma evleri" oluşturdukları ortaya çıktı. Bu evlere yerleştirildikleri itirafçı beyanları ve Bylock içeriklerinde isimleri çıkan 126 şüphelinin sınav tarihlerinde kullanmış oldukları telefon hatları üzerinden alınan HTS (Baz) kayıtları incelendiğinde İstanbul ve Ankara'da bulunan örgüt evlerinde mahrem örgüt abileri ve aynı dosya şüphelileri ile birlikte ortak baz bilgisi verdikleri de belirlendi.

GSM Hatları üzerinden eve çağırılma ve mülakata hazırlık dönemlerinde ankesörlü telefonlardan aranıp aranmadıkları yönünde yapılan çalışmalarda ise hedef şahısların ankesörlü telefonlar üzerinden sorumlu örgüt mensupları tarafından arandıkları, bu yönde dosya şüphelileri ile ardışık aramalarının olduğu, örgüt tarafından bahse konu evlere sabit telefon hat kurdurulduğu, bu hatların sadece dışarıdan gelen aramalara açık olduğu tespit edildi. Sınavı kazanan hakim, savcı aday adaylarının mülakat evleri adı verilen evlere yönlendirildikleri ve mesleğe örgüt tarafından sızdırılmaya çalışıldıkları, sınavı veya mülakatı kazanamayan hakim savcı aday adaylarının ise örgütün avukatlık yapılanmasına devredildikleri de soruşturma kapsamında tespit edildi.

108 ŞÜPHELİ AVUKATLIK YAPIYOR
Soruşturmada şüphelilerden 108'inin aktif olarak avukat olarak görev yaptığı, 8'inin daha önce ihraç olan hakim-savcı adayı olduğu, birinin ihraç edilen icra müdürü olduğu, birinin aktif görevde bulunan hakim-savcı adayı olduğu kaydedildi.

12 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA İSTENDİ
12 şüpheli hakkında yurtdışı çıkış kayıtlarının bulunması veya adres tespitlerinin yapılamaması gerekçesiyle savcılıkça doğrudan yakalama kararı talep edildi. 114 şüpheli hakkında ise arama el koyma kararı talep edilerek haklarında gözaltı talimatı verildi.

37 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Savcılığın talimatıyla polis tarafından 37 farklı ilde 114 şüpheli için 137 adreste sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
--------
-Arşiv

İşte son trend! 'Ejderha kediler' İşte son trend! 'Ejderha kediler'
Yöresel ürün üreticilerinin eğitim sertifikaları verildiYöresel ürün üreticilerinin eğitim sertifikaları verildi
Aralarında ünlülerin de bulunduğu senkronize Kayak Milli Takımı Palandöken'deAralarında ünlülerin de bulunduğu senkronize Kayak Milli Takımı Palandöken'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
60 yaşında kabusu yaşıyor!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

Son dakika: Gözler orada... Yeni Zelandalı bakan İstanbul'da duyurdu!

Gözler orada... Yeni Zelandalı bakan İstanbul'da duyurdu!

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

Son dakika... Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Güneşin suya kavuştuğu anı yakalamak için yarıştılar

Güneşin suya kavuştuğu anı yakalamak için yarıştılar

Araç park halindeyken alev aldı! İtfaiye yetişemeyince bakın nasıl söndürdüler

Patlama sesiyle uyandılar! Gerçek dışarı çıkınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.