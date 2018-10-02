FETÖ operasyonu kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı

Gökhan CEYLANANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 23 'mahrem imam' ve 14 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen, 5 astsubay ve asker şahısları FETÖ adına yönlendirdiği tespit edilen 18'i kamuda çalışan 23 'mahrem imam' olmak üzere toplam 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Mahrem imamlardan 7'sinin öğretmen, 8'inin farklı bakanlıklarda çalışan memur, 2'sinin üniversite görevlisi, birinin mühendis, birinin doktor, diğerlerinin ise serbest çalışan olduğunun tespit edildiği açıklandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara ve 22 ilde devam ettiği öğrenildi.
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