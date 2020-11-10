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FETÖ operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 10:26 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik gece saatlerinde düzenlenen operasyonun ayrıntıları belli oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik gece saatlerinde düzenlenen operasyonun ayrıntıları belli oldu. Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında terör örgütünün TSK içinde hala deşifre olmamış örgüt üyeleri ile ilgili 15’i muvazzaf, 60 TSK mensubu, Sağlık Bakanlığında görevli 1 doktor, 2 sağlık teknikeri, 7 sivil memurun da bulunduğu 70 şüpheliden 48’imin yakalandığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, gece İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; kamuoyunda “ankesör soruşturması” olarak bilinen, FETÖ üyelerinin TSK içinde hala deşifre olmamış örgüt üyeleri ile ilgili geniş çaplı inceleme yapan emniyet ekipleri, aralarında 15’i muvazzaf 60 TSK mensubu, Sağlık Bakanlığında görevli 1 doktor, 2 sağlık teknikeri, 7 sivil memurun da bulunduğu 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik 21 ilde daha önce belirlenen adreslere eş anlı baskın gerçekleştirdi. Operasyonlarda aranan 70 şüpheliden 48 FETÖ üyesinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken polis, kimlikleri tespit edilen firari 22 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.

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