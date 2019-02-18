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FETÖ operasyonuna 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 13:39 | Son Güncelleme

YALOVA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Yalova merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Yalova merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kontörlü ve ankesörlü hatlardan mahrem imamları tarafından ardışık arandıkları tespit edilen 1 subay, 5 astsubay, 3 emekli asker, 1 askeri öğrenci ve 1 askeriyeden ayrılan sivil olmak üzere toplam 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınanların sorgusu sürüyor.

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