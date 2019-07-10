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FETÖ operasyonunda 13 asker gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 13 askeri personel gözaltına alındı.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 13 askeri personel gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ve üyelerinin yakalanması için örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 13 personel, yakalanarak gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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