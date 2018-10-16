FETÖ operasyonunda 14 eski askeri öğrenciye gözaltı

BURSA, (DHA)- BURSA'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, şüphelilerden 14 eski askeri öğrenciyi gözaltına aldı. 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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