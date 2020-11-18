FETÖ operasyonunda 25 şüpheliden 9’u adliyeye sevk edildi

Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç 25 eski emniyet mensubundan 9’u adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emniyetin ’mahrem yapılanması’nda faaliyet gösteren ve meslekten ihraç edilen 25 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde merkezli Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya’da düzenlediği operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 9’u adliyeye sevk edildi.

16 şüphelinin işlemleri devam ediyor.



