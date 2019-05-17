FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Adana merkezli 6 ilde yapılan ve 18 zanlının gözaltına alındığı FETÖ operasyonunda adliyeye sevk edilen 15 kişiden 3’ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü 16 farklı soruşturma kapsamında; aralarında meslekten ihraç edilen 4’üncü sınıf emniyet müdürü ve 2 komiser ile 1’i pasif görevde 3 astsubay, 1 polis memuru, 1 infaz koruma memuru ve 1 özel okul öğretmeninin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli Gaziantep, Van, İzmir, Şırnak ve Bayburt’ta Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen operasyonlarda zanlılardan 16’sı gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli de dün gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda, şahıslardan bazıları hakkında örgüt üyesi olduklarına dair ifade ve teşhis bulunduğu, bazılarının ise örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları ve Bank Asya’ya para yatırdıkları belirtildi.

Zanlılardan 5’i kadın 15’i 3 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kadın zanlılarında polis eşleri olduğu öğrenildi. Zanlılardan meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürü ile birlikte 3 zanlı tutuklanırken 12 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 zanlının ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.